Incidente stradale in tangenziale: coinvolte un'auto e una moto

Incidente stradale nel pomeriggio del 19 luglio all'uscita della tangenziale Fuorigrotta. Due i veicoli coinvolti nel sinistro stradale.

Si tratta di un'automobile e di una mota. Il centauro è rimasto ferito e si è reso necessario l'arrivo del 118 e il trasporto in ospedale del malcapitato.

Traffico intenso in tangenziale per la rimozione dei mezzi dalla carreggiata e per i rilievi in corso per stabilire le cause dell'incidente.