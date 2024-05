Maxi tamponamento in pieno centro: 33enne ricoverata in gravi condizioni

Un tamponamento a catena nel traffico di oggi pomeriggio a Napoli ha determinato il ferimento di un padre e di sua figlia che erano a bordo di uno scooter. La donna, 33 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata in codice rosso all'ospedale Cardarelli. Anche il padre 72enne è stato trasferito nello stesso nosocomio dove è ora in osservazione.

La coppia stava raggiungendo la propria abitazione in via Colonnello Lahalle, non distante dall'incrocio tra via Arenaccia e via Alessandro De Meo dove è avvenuto l'incidente. Dalle ricostruzioni degli agenti della polizia locale dell'Infortunistica stradale è risultato che il conducente di una Toyota Yaris ha tamponato l'auto che lo precedeva che, a sua volta, ha tamponato lo scooter, anch'esso fermo in coda.

Padre e figlia sono stati schiacciati contro un altro veicolo fermo davanti a loro. Inoltre, anche una terza auto ha tamponato un altro veicolo che la precedeva con il risultato di un tamponamento multiplo che ha visto coinvolti in totale quattro auto e lo scooter. Stando a quanto raccontano alcuni testimoni il conducente del veicolo responsabile, dopo il tamponamento, è venuto alle mani con il conducente del veicolo che lo precedeva e si è dato a fuga senza prestare soccorso e senza farsi identificare.

L'automobilista è stato tuttavia individuato e raggiunto presso la propria residenza: si tratta di un 43enne, residente nella zona di via Santi Giovanni e Paolo. L'uomo è stato accompagnato negli uffici dell'Infortunistica stradale dove è stato identificato, sottoposto ad accertamenti per la verifica dello stato di alterazione. Sarà denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni ed omissione di soccorso.