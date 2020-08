Maxi-tamponamento in autostrada, otto auto coinvolte: ci sono feriti

Sulla A30 Napoli Salerno è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Nola ed il bivio con l'A1 in direzione nord, a causa di un incidente tra otto autovetture nel quale sono rimaste ferite 4 persone. Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 1, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per gli utenti diretti verso nord si consiglia di prendere la A16, in direzione di Napoli, per poi entrare direttamente sulla A1 verso Roma. Dopo alcune decine di minuti è stato riaperto il tratto. Al momento sul luogo dell'incidente si transita su due delle tre corsie disponibili e si registrano sette km di coda.