Strade killer a Napoli: l'Istat fa il focus sugli incidenti. I dati

Nel 2022, anno che ha segnato il ritorno alla "normalità" dopo le misure anti-Covid, si sono verificati in Campania 9.821 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 228 persone e il ferimento di altre 14.002: sono i dati dell'ultimo focus Istat sulla sicurezza stradale che rileva come rispetto al 2021, nella nostra regione, risultino aumentati in linea con il dato nazionale gli incidenti (+9,0%) e i feriti (+9,1%), mentre le vittime sono aumentate "solo" del +6,5%, cioè in misura inferiore alla media Italia che è +9,9%.

Strade killer

In base ai dati raccolti dall'Istat, l’incidentalità rimane alta nei comuni a nord di Napoli fino al litorale casertano e in particolare lungo le strade statali:

7 - Appia, Terra di Lavoro - Quater - Bis-Var;

162 NC ovvero l'Asse mediano;

145, cioè la Sorrentina

18 - Tirrenica inferiore,

Il Focus dell'Istat evidenzia anche che con gli incidenti risultano aumentati i morti lungo la SS268 del Vesuvio.

Il maggior numero di incidenti sulle strade urbane

L'Istat non rileva variazioni degli indici di mortalità e gravità degli incidenti avvenuti nel complesso della Città Metropolitana (rispettivamente 1,9 e 1,4), ma evidenzia la lieve diminuzione nel perimetro della città di Napoli (1,0 e 0,7).

Nel 2022, in ogni caso, il maggior numero di incidenti (7.299, il 74,3% del totale) si è verificato sulle strade urbane e hanno provocato 112 morti (49,1% del totale) e 10.018 feriti (71,5%).

Rispetto all’anno precedente i sinistri sono aumentati su tutte le categorie di strada, ma l’incremento maggiore si è verificato sulle autostrade (+14,2%), seguite dalle strade urbane (+8,7) e sulle strade extraurbane (+8,0%).

Gli incidenti più gravi risultano avvenuti sulle strade extraurbane (5,1 morti ogni 100 incidenti) e sulle autostrade (3,5 decessi ogni 100).

Rettilinei più pericolosi degli incroci

In ambito urbano, si legge nel Focu Istat, gli incidenti avvenuti lungo un rettilineo rappresentano il 56,2% del totale, seguiti da quelli nei pressi di un incrocio (22,6%), di una intersezione (8,4%), di una curva (8,2%) e di una rotatoria (2,8%). Lungo le strade extraurbane il 61,6% degli incidenti si verifica lungo un rettilineo, il 23,1% in curva, il 6,4% nei pressi di un incrocio e il 5,2% nei pressi di un’intersezione.

Orari a maggior rischio

Il 79,9% degli incidenti - registra l'Istat - ha avuto luogo tra le 8 e le 21 ma l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati nella fascia oraria tra le cinque e le sei del mattino (7,3 morti ogni 100 incidenti) e in orario notturno tra le due e le tre (4,6 morti ogni 100 incidenti), valori molto superiori alla media giornaliera (2,3).

Il venerdì e il sabato notte si concentrano il 42,8% degli incidenti notturni, il 34,9% delle vittime e il 42,8% dei feriti. L’indice di mortalità dei soli incidenti notturni è pari a 3,4 decessi ogni 100 incidenti. Valori elevati si registrano il venerdì notte (2,8) e il sabato notte (2,6).

Perché si verificano gli incidenti

Strade urbane: nell’ambito dei comportamenti errati di guida, l'Istat rileva che il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente (escludendo il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata). I tre gruppi costituiscono complessivamente il 36,2% dei casi.

Strade extraurbane: considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta - dice l'istat - incide da sola per il 19,1%, mentre l’elevata velocità per il 16,7% e il procedere senza mantenere la distanza di sicurezza per il 11,2%.

L'età delle vittime della strada

Il tasso di mortalità standardizzato è più alto per la classe di età 15-29 anni (6,5 per 100mila abitanti) e per quella 65 e oltre (4,5 per 100mila abitanti).

I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano il 73,2% delle vittime e il 65,3% dei feriti in incidenti stradali, le persone trasportate il 11,0% dei morti e il 26,9% dei feriti, i pedoni il 15,8% dei deceduti e il 7,8% dei feriti.

Metà dei pedoni vittime di incidenti ha più di 65 anni

Il 50,0% dei pedoni rimasti vittima di incidente stradale appartiene alla classe di età 65+ mentre il 60,3% dei pedoni feriti ha più di 44 anni. Il tasso di lesività standardizzato è pari a 536,4 per la classe di età 15-29 anni, a 315,0 per quella 30-44 anni