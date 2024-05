Grave incidente stradale lungo il viadotto della statale 145 Sorrentina. Due le automobili coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle vetture i feriti, che sono stati poi assistiti dal personale sanitario e poi trasportati nel pronto soccorso più vicino.

Traffico in tilt in entrambe le direzioni della statale, in attesa della rimozione delle auto incidentate.