Grave incidente stradale, corpi estratti dalle lamiere: due feriti gravi

Sono due i feriti gravi di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale Sorrentina, all'altezza di Vico Equense. Violentissimo l'impatto fra le due vetture e persone incastrate fra le lamiere. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti e del 118 per il trasporto in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Probabile causa del sinistro, il fondo stradale viscido per la pioggia, ma non si escludono altre piste.