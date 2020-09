Grave incidente stradale sulla 268, cinque feriti: due in condizioni disperate

Scontro frontale all'altezza tra le uscite di Pomigliano e Somma Vesuviana sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani tra una Ford Focus che procedeva in direzione Napoli e Fiat Panda in direzione Angri.

Cinque i feriti in totale, i due più gravi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Le loro condizioni sono disperate.Traffico in tilt sulla statale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto una pattuglia della polizia stradale della sezione di Napoli, quattro ambulanze e i vigili del fuoco.