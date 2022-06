Incidente per Stash e i The Kolors: scontro con un camion che procedeva contromano

Brutto spavento per i The Kolors che nel pomeriggio di ieri, mentre erano diretti a Venafro, in provincia di Isernia, per un concerto, hanno avuto un incidente d'auto con un camion. "Stiamo tutti bene" spiega Stash in una delle sue stories Instagram.

Il cantante ha condiviso una storia per avvertire i suoi fan di un possibile ritardo. Quanto alla dinamica dell'incidente, Stash ha detto solo che si è trattato di un camion "che andava contromano" ma "fortunatamente nessuno di noi si è fatto male".