Scontro frontale dopo un sorpasso: tre persone ferite

È di tre persone ferite il bilancio di un grave incidente che si è verificato lungo il ponte San Marco a Castellammare. Secondo le prime notizie raccolte sul posto, il guidatore di una vettura ha tentato un sorpasso azzardato andando a impattare contro l'auto che proveniva dalla direzione opposta. Le due vetture si sono scontrate in un impatto che poteva avere conseguenze molto peggiori.

L'auto che ha effettuato il sorpasso era guidata da un turista straniero. Sul posto sono arrivati gli agenti della stradale che hanno effettuato i primi rilievi per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Le tre persone ferite sono state soccorse e fortunatamente non avrebbero subito gravi conseguenze. L'incidente ha avuto un impatto sul traffico che è rimasto paralizzato per diverso tempo avendo le auto occupato entrambe le corsie.