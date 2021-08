Incidente stradale, cameriere di Gino Sorbillo travolto da un pirata della strada: "Chiunque ha visto parli"

Ciro Belusci Maraniello, storico cameriere di Gino Sorbillo, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto all'altezza della Solfatara. La persona che era a bordo dell'auto che ha travolto Ciro non si è fermata a soccorrerlo.

La sorella Antonella ha lanciato un appello per risalire all'identità del pirata della strada: "Tutte le persone che il 7 agosto pomeriggio si sono trovate altezza della Solfatara alle 18.30 e hannho visto qualcosa ci facciano sapere, anche in modo anonimo alla polizia. Aiutateci a trovare questo 'bastardo' che ha investito mio fratello alle 18.30 e non gli ha prestato soccorso".

Sorbillo: "Siamo tutti sconvolti"

Anche Gino Sorbillo ha voluto dare il suo in bocca al lupo a Ciro, scagliandosi anch'egli contro il pirata della strada: "Forza non mollare ! A causa di un vigliacco pirata della strada che ti ha investito brutalmente (senza soccorrerti) ieri pomeriggio ad Agnano mentre rientravi a casa dopo il tuo turno di lavoro stai combattendo duramente tra la vita e la morte. Sei una persona buona, sei un grande lavoratore, un marito ed un padre esemplare. Siamo tutti sconvolti, siamo tutti con te".