Brutto incidente stradale in via Pomintella a Somma Vesuviana, che ha coinvolto un giovane in sella ad una moto. Il ferito è stato trasportato in ospedale.

Traffico bloccato ieri sul tratto che collega Somma Vesuviana a Sant'Anastasia per diverse ore.

Sul posto è giunta anche la polizia locale. Polemiche sui soccorsi.