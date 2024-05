Perde il controllo dello scooter e cade sull'asfalto: gravissimo un 56enne

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio i carabinieri della stazione di Qualiano sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito per un grave incidente stradale.

Il noto produttore e attore Gaetano Di Vaio avrebbe perso il controllo del suo scooter rovinando a terra sull'asfalto. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi. E' stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. E' in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.