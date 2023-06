Tragedia sfiorata ai Quartieri Spagnoli: scooter travolge i tavoli di una nota pizzeria - VIDEO

Tragedia sfiorata ai Quartieri Spagnoli dove uno scooter ha travolto i tavoli esterni di una nota pizzeria in via Speranzella. Come mostrano le immagini, diventate subito virali sui social, il mezzo sarebbe finito contro i tavoli dopo una "carambola" con un'auto. Per fortuna non c'erano clienti seduti vicino ai tavoli rimasti coinvolti nell'urto.

Dopo lo spavento, tutto è tornato alla normalità. Intanto, c'è chi protesta per l'apertura delle vie al traffico, in una zona dove gli spazi sono ristretti. "Se hanno deciso di dare il permesso ai tavolini per strada chiudessero le vie al traffico altrimenti si rischia un disastro", ha commentato un cittadino. Le immagini sono state condivise sui social dalla stessa pizzeria.