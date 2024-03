Travolgono con un'auto rubata uno scooter: ferito gravemente un 23enne

In via delle Metamorfosi, all'altezza della Vesuviana ignoti a bordo di un’auto hanno investito due ragazzi che erano in sella ad uno scooter. Si sono poi allontanati dalla vettura a quattro ruote, risultata poi oggetto di furto, esplodendo anche un colpo d’arma da fuoco.

I centauri rimasti feriti sono stati trasferiti nell’ospedale del Mare. Il 23enne è grave ed è attualmente in prognosi riservata (sarà intubato) mentre il 31enne ha riportato politraumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Le vittime sono già note alle forze dell’ordine.