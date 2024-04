Incidente stradale davanti alla Questura: arriva l'ambulanza per soccorrere una ragazza

Una ragazza mentre percorreva in sella al suo scooter via Medina, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo rovinando sull'asfalto. L'incidente è avvenuto a pochi metri dalla Questura.

La donna, ferita a una gamba è stata subito soccorsa dagli agenti di polizia. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Per precauzione è stata portata al pronto soccorso più vicino, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.