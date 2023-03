Nuovo incidente sul Lungomare di Napoli: feriti quattro ragazzi

Un altro grave incidente nella zona del Lungomare di Napoli si è verificato nella notte tra sabato e domenica. A rimanere coinvolti nell'impatto avvenuto in via Caracciolo un'auto 50 ed uno scooter.

Il bilancio del sinistro parla di quattro ragazzi, di cui uno minorenne, rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e le pattuglie della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il 17enne e il 18enne a bordo della auto 50 - riferisce Il Mattino - sono stati ricoverati direttamente all’Ospedale del Mare ed entrambi hanno riportato numerosi politraumi in varie parti del corpo. Le condizioni cliniche che hanno destato maggiore preoccupazione sono state quelle dei motociclisti, trasportati all’ospedale Cardarelli. In particolare uno dei due 22enni è stato operato d’urgenza per il grave trauma da spappolamento riportato al piede destro e per salvare l’arto inferiore è stata necessaria l’amputazione di parte del piede compromesso da un violento schiacciamento.