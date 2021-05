Scontro tra un tram e un'auto: giovane finisce in ospedale

Gravissimo incidente stradale ieri sera intorno alle ore 23, avvenuto in piazza Nazionale a Napoli tra un tram e un automobile. Nell'impatto è rimasta ferita la giovane che era alla guida dell'auto. L'ennesimo episodio ha scatenato la rabbia di alcuni residenti che chiedono a gran voce l'installazione di dissuasori visivi e barriere stradali. Non è chiaro come auto e tram siano entrati in contatto. La giovane è stata trasportata al Cardarelli.

