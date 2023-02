Incidente stradale in scooter in via Nastro Verde, a Sorrento, per una ragazza. La giovane, ferita, è stata trasferita e ricoverata in ospedale a Napoli. Non destano preoccupazione le condizioni di salute del giovane che viaggiava con lei sul mezzo a due ruote.

L’impatto tra l’auto e lo scooter è avvenuto ieri sera sulla statale 145 Sorrentina. Sotto accusa la scarsa illuminazione di quel tratto di strada.