Impatto frontale sulle strade di Pesaro per un 31enne di Castellammare di Stabia. Il giovane che lavora da tempo nelle Marche procedeva in scooter in direzione mare verso Fano, quando si è verificato lo scontro con un'auto.

Il 31enne è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni di salute sono gravi. Indagini in corso sulla dinamica dello scontro.