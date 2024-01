Incidente stradale tra scooter, feriti tre giovani: 16enne gravissimo

Incidente stradale tra tre scooter tra nel quartiere Miano, tra via Vincenzo Janfolla e via Vittorio Veneto. Tre i giovani rimasti feriti nello schianto.

Preoccupano in particolare le condizioni di salute di un 16enne originario di Piscinola, ricoverato in ospedale al Cto. E' in pericolo di vita. Feriti con politraumi, ma in maniera più lieve, altri due giovanissimi.

Sul posto gli agenti della Municipale per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Ritornano le polemiche per la pericolosità di quel tratto di strada già teatro in passato di gravi incidenti.