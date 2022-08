Paura nella notte, scontro tra due scooter: quattro giovani in ospedale

Paura a Torre del Greco dove questa notte quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale. Poco dopo la mezzanotte, due scooter si sono scontrati in via Alcide De Gasperi, a pochi passi da un noto locale.

A bordo quattro giovani, rimasti tutti feriti. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e di diverse ambulanze che hanno soccorso i feriti. Due giovani sono stati trasportati all'Ospedale del Mare in condizioni gravi, anche se non sarebbero in pericolo di vita.

Gli altri due ragazzi, invece, sono stati trasportati - in condizioni meno serie - all'ospedale Maresca e al San Leonardo. Sulla dinamica dei fatti indagano i Carabinieri. Intanto, sui social, i residenti si sono detti preoccupati per l'alta velocità che spesso i mezzi raggiungono in quel tratto. Un nuovo appello è stato lanciato all'amministrazione comunale.