Scontro tra scooter nella notte: muore un 46enne

Guidavano nella stessa direzione ma quando lo scooter guidato da un 15enne è entrato nella corsia preferenziale, per fare inversione di marcia, non è riuscito a evitarlo e lo scontro gli è risultato fatale. Così è morto nella nottata di ieri un 46enne a seguito di un incidente tra scooter. Lo scontro mortale è avvenuto lungo via Vespucci, nei pressi dell'ospedale “Loreto Mare”.

L'uomo a bordo dello scooter stava viaggiando in direzione San Giovanni a Teduccio lungo la corsia preferenziale. Improvvisamente gli è sbucato di lato lo scooter guidato da un 15enne con a bordo un maggiorenne come passeggero. Il giovanissimo si è immesso sulla preferenziale per poi effettuare un'inversione di marcia. La sua intenzione però non è andata a buon fine e la sua manovra non è stata prevista dal 46enne che non è riuscito a evitare l'impatto. Un impatto che è costato la vita all'uomo.