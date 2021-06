Incidente tra due moto: un centauro in prognosi riservata

Ricoverato all'ospedale del Mare. Lesioni lievi anche per l'altra vittima dello scontro

Due uomini a terra e uno di loro finito in ospedale in prognosi riservata. È ciò che è accaduto a Terzigno dove si è verificato un brutto incidente automobilistico. Protagonisti due centauri che si sono andati a scontrare lungo corso Alessandro Volta, al centro della cittadina vesuviana. L'impatto è stato fortissimo e il rumore ha richiamato l'attenzione di tutte le persone della zona. Immediati i soccorsi degli uomini del 118.

Ad avere la peggio è stato uno dei due guidatori che è stato portato all'ospedale del Mare. È in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che hanno dato il via ai rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Lesioni meno gravi subite anche dall'altro protagonista dell'impatto.