Violento scontro sulla Statale durante un sorpasso: ci sono feriti

Brutto incidente stradale, ieri mattina, sulla strada che da Vico Equense porta a Positano. Sulla strada di Tordigliano, durante un sorpasso, una moto si è scontrata con altre due persone. Come riporta PositanoNews, sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi che hanno poi portato via i feriti in due ambulanze.

L'impatto è stato tremendo, ma per fortuna nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Sulla strada sono stati registrati anche alcuni rallentamenti.