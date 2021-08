Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi sul territorio di Giugliano in Campania. Un giovane, che era bordo di uno scooter, è morto dopo il drammatico impatto tra il mezzo a due ruote ed un'auto, avvenuto in via Nuova Sant'Antonio.

Sul posto è intervenuto il 118 e la Polizia Municipale, che indaga per ricostruire la dinamica del sinistro.