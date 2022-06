Frontale tra due auto, una va in fiamme: morto un giovane, grave una ragazza

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina nella zona di Licola, sul territorio di Giugliano, in via San Nullo. Nel tragico scontro frontale tra due auto, un giovane ha perso la vita, mentre un'altra ragazza è in gravi condizioni, secondo quanto riferito dal dott. Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

"Difficilmente dimenticherò questo incidente. Via San Nullo Licola, scontro frontale tra due auto. Una di queste in fiamme (alimentazione a GPL esplosa poco dopo il nostro arrivo). Cinque persone coinvolte, un ragazzo morto sul colpo ed una ragazza 18enne in fin di vita. Grazie al supporto degli equipaggi: Pozzuoli 1, Pozzuoli 2, Qualiano, Grumo, Automedica Pozzuoli, Automedica Varcaturo", scrive il dott. Ruggiero su Facebook.

(foto Facebook Manuel Ruggiero)