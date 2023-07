Scontro nel cuore della notte: ferite due persone

Incidente stradale nel cuore della notte a Grumo Nevano, nel napoletano. Poco dopo le 3.00, una fiat Panda e un Honda SH si sono scontrate in via John Fitzgerald Kennedy.

Il conducente dell’auto, un 20enne del posto, è stato portato in ospedale a Frattamaggiore ma non è in pericolo di vita. Il centauro, 26 anni, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, sarebbe in pericolo di vita, in prognosi riservata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli.

Indagini in corso dei militari del nucleo operativo radiomobile di Caivano per chiarire la dinamica del sinistro.