Scontro frontale tra auto: ferite quattro donne

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull'ex SS Sannitica 87. Quattro donne sono rimaste ferite. In tre sono state trasportate all'ospedale di Frattamaggiore "San Giovanni di Dio", mentre l'ultima è stata trasportata alla Villa dei Fiori di Acerra.

Le quattro donne provenica da Caivano in direzione Caserta quando, per motivi in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente con un'altra auto. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Municipale e i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona ed effettuato i primi rilievi.

Sul posto anche diverse squadre del 118, intervenute per soccorrere i feriti. Le quattro donne ferite non sono in pericolo di vita. Il conducente dell'altro veicolo, invece, ha subito solo un forte spavento.