Sotto l'effetto della cocaina, invade la corsia opposta e si schianta contro un motociclista

Questa notte i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento e dell’aliquota radiomobile di Sorrento sono intervenuti in piazza del Lauro per un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli. Secondo una prima ricostruzione un 27enne di Boscoreale, alla guida di una Nissan Micra, avrebbe sorpassato le auto che lo precedevano in prossimità di un incrocio e di strisce pedonali, invadendo la corsia del senso di marcia opposto.

Inevitabile l’impatto frontale con un motociclista 23enne di Castellammare di Stabia, portato al Cardarelli in prognosi riservata. Nell’impatto coinvolte altre due auto: i rispettivi conducenti hanno riportato lesioni ritenute guaribili in 7 e 5 giorni. Il 27enne, sottoposto ad esame tossicologico sarebbe risultato positivo alla cocaina ed è stato denunciato dai carabinieri per lesioni gravi e guida sotto effetto di stupefacenti. I veicoli sono stati sequestrati.