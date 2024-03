Scontro frontale sulla statale, auto contro camion: un morto

Un 61enne di Casalnuovo di Napoli è morto in un incidente tra un'auto e un camion lungo la strada statale 265 var Fondovalle Isclero a Dugenta, nel Beneventano. È accaduto nel pomeriggio di oggi quando l'autovettura e il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente e l'uomo che viaggiava in auto ha perso la vita.

Il tratto in corrispondenza del chilometro 13,800 della Fondovalle Isclero è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi e per gestire la viabilità. La circolazione è deviata, fa sapere Anas, con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Agata dei Goti, per chi proviene da Maddaloni in direzione Telese-Benevento (al km 14,400) e con uscita obbligatoria allo svincolo di Mellizzano (al km 7,800) per chi proviene da Telese-Benevento in direzione Maddaloni.