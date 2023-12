Scontro tra una Yaris e un camion: coinvolto un camionista napoletano

E di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a mezzogiorno sul territorio di Atessa, in provincia di Chieti.

Lo scontro si è verificato al km 69+700 della Fondovalle Sangro, all'altezza dello stabilimento Honda, tra una Toyota Yaris e un camion, come riporta ChietiToday.it, ad una sessantina di chilometri da Roccaraso.

L'impatto

Secondo quanto trapela sembra che il conducente del veicolo Yaris, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con il mezzo pesante che, pur spostandosi verso il centro della carreggiata, non è riuscito ad evitare l'impatto.

Il conducente dell'automobile della casa giapponese, un 73enne residente ad Atessa, è rimasto ferito, in modo non grave. È rimasto cosciente mentre veniva trasportato all'ospedale di Lanciano da un'ambulanza del 118 di Atessa. Illeso, invece, il camionista 65enne residente a Massa di Somma (Napoli).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'autoradio per i rilievi, una pattuglia della polizia locale, una pattuglia della stazione carabinieri di Archi per la viabilità.