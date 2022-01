Grave incidente in autostrada: bambina di 4 anni trasferita in elicottero al Santobono

Una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ferita un uno scontro tra l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori ed un'altra vettura. L'incidente è avvenuto lungo la corsia sud dell'A1 al confine tra Lazio e Campania, tra i caselli di San Vittore e Caianello.

La bimba, originaria della provincia di Latina, ha riportato un grave trauma cranico e per questo - come riferisce FrosinoneToday - si è reso necessario il suo trasferimento in elicottero presso l'ospedale pediatrico "Santobono" di Napoli.

I genitori sono stati invece trasferiti all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. Nel tratto interessato dall'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino e gli agenti della Polizia Stradale di Cassino.

