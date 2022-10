Scontro frontale tra due auto: ci sono feriti

Un brutto incidente si è verificato questa mattina a Marano. Poco dopo le 8, in via San Rocco, due auto si sono scontrate frontalmente per cause da accertare.

L'impatto è stato violentissimo e le due auto - raccontano alcuni testimoni - sono andate in parte distrutte. Purtroppo ci sono anche due feriti, ma non si conoscono le loro condizioni. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Municipale, i vigili del fuoco e i medici del 118.