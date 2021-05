Scontro frontale tra auto: grave un uomo

Tragico incidente, ieri sera, a Giugliano in via Arco Sant’Antonio. Non è chiara la dinamica dei fatti, al vaglio degli inquirenti, per lo scontro che ha coinvolto ben tre veicoli. Stando ad una prima ricostruzione, una delle auto sarebbe uscita da una traversa finendo del senso di marcia opposto e scontrandosi, quindi, con l'auto che sopraggiungeva. La terza auto, invece, sarebbe rimasta coinvolta nella carambola.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, gli agenti della Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere un ferito. L'uomo, apparso subito in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale dagli operatori al 118.