Pauroso incidente nella notte: auto si ribalta dopo uno scontro

Spaventoso incidente ieri sera tra Giugliano e Villaricca. Due auto si sono scontrate, verso le ore 23, tra via Fermi e via Pirozzi, al confine trai due comuni del Napoletano.

Dopo l'impatto una delle due auto si è ribaltata. Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri che, dopo i rilievi del caso, hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche i sanitari del 118, ma fortunatamente per le persone a bordo delle auto non ci sono state gravi conseguenze.

Paura anche per alcuni passanti che, al momento del sinistro, affollavano la strada, nota per la presenza di un locale molto frequentato.