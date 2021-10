Scontro tra auto e moto: 14enne in prognosi riservata

Un 14enne è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli a seguito un incidente stradale avvenuto, ieri pomeriggio, in via Cassano nel quartiere di Secondigliano.

L'impatto, come riporta il Mattino, è avvenuto tra il giovanissimo - a bordo del suo scooter - e un'auto di grossa cilindrata guidata da una 27enne. Lo scontro frontale è stato tremendo Sul posto sono intervenuti gli uomini della Municipale per i rilievi del caso e una squadra del 118.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, l'unico dato certo, sembra essere che il giovanissimo non indossasse il casco al momento dell'impatto.