Tragico schianto moto-auto sulla statale: due morti

Un tragico incidente stradale si è verificato nella giornata di domenica lungo la statale 25, a Sant’Antonino di Susa, in provincia di Torino.

Per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri di Condove, due persone sono morte dopo un terribile scontro tra un'auto e una moto.

A perdere la vita - come riferisce TorinoToday - sono stati Domenico Storzillo, 75enne nativo di Gragnano in provincia di Napoli, ma residente a Sant'Antonino di Susa, che era alla guida della vettura, e Gabriele Paleari, 28enne nativo di Desio (Monza Brianza) ma residente a Bruino, che era in sella alla sua moto.

Dopo l'impatto, laterale, l’auto si è ribaltata su un fianco. Per estrarre il conducente dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche l’elisoccorso e l’ambulanza, ma per i due non c’è stato nulla da fare.

LA NOTIZIA SU TORINOTODAY