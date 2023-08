Grave incidente stradale nella notte: giovane centauro in prognosi riservata

Il sinistro tra un'auto ed una moto è avvenuto a Marano. Ad avere la peggio un 28enne in sella alle due ruote, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pozzuoli. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente