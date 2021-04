Terribile scontro tra auto e moto: grave una 20enne

Terribile incidente questa mattina in via Panoramica a Ercolano dove un'auto ha impattato contro uno scooter. Sono critiche le condizioni della giovane 20enne che era in sella al motociclo con un altro giovane. La donna, a seguito dell'impatto, è stata sbalzata dal mezzo ed è caduta rovinosamente sull'asfalto. Meno gravi, invece, le condizioni del giovane alla guida dello scooter che ha subito una frattura alla spalla.

Immediati i socccorsi e il trasporto della 20enne all'ospedale del Mare dove è ricvoerata in prgnosi riservata. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia municipale per i rilievi del caso. Stando ad una prima ipotesi, dietro l'incidente ci sarebbe un eccesso di velocità proprio dello scooter. Illeso il conducente dell'automobile.