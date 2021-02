Scontro tra auto e moto: un giovane finisce in ospedale - FOTO

Brutto incidente a San Pietro a Patierno dove si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Al momento risulta essere ferito solo il centauro, un giovane del quartiere. Non è chiara la dinamica del sinistro, ma stando ad una prima ricostruzione sembra ci sia stata una mancanza di precedenza. Scenario dell'impatto è stato via Nuovo Tempio che solo pochi giorni fa è stata protagonista di un altro impatto. Due auto, infatti, si sono scontrate frontalmente: tre i feriti, tutti trasportati in ospedale.

In merito al sinistro di oggi, il giovane centauro è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia municipale per i rilievi del caso.