Scontro tra auto e moto: giovane ricoverato in prognosi riservata

Un brutto incidente è stato registrato la notte scorsa in via Argine, nel quartiere di Ponticelli. L'incidente, avvenuto verso le 2, ha riguardato, in particolare, un'auto e una moto entrate in contatto per motivi ancora da accertare. Feriti i due protagonisti dell'incidente, entrambi di Ponticelli.

Si tratta di un 28enne - in sella alla moto - che è ricoverato, per le gravi ferite riportate, in prognosi riservata all'Ospedale del Mare, e di un 34enne - alla guida dell'auto - ferito, però, in maniera meno grave. Dopo l'impatto sul posto, oltre agli uominin del 118, sono intervenuti gli agenti della Municipale per i rilievi del caso. Per le indagini, sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona.