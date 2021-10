Moto travolta da auto contromano: una ragazza finisce in ospedale

Paura ieri sera a Frattamaggiore per un incidente avvenuto tra via Roma e via Fiume. Ad entrare in contatto una macchina, che avrebbe percorso via Fiume contromano, e una moto di grossa cilindrata che arrivava dal senso di marcia opposto. L'impatto è stato tremendo, secondo alcune testimonianze, ma per fortuna non ci sono state vittime.

Solo una giovane, alla guida della moto, è rimasta ferita alle gambe ed è stata trasportata dal 118 - giunto subito sul posto - al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato locale che hanno effettuato i rilievi del caso e che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.