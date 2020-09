Incidente fra auto a Fuorigrotta: linea bus costretta a deviare il proprio percorso

Incidente stradale nella zona di Fuorigrotta nel pomeriggio di oggi.

A causa di un sinistro tra auto private avvenuto in via Barbagallo, la linea bus 502 è costretta a deviare il proprio percorso.

Proveniente da via Terracina, giunta in via Barbagallo, la linea 502 non percorre viale Giochi del Mediterraneo ma prosegue diritto per viale Kennedy e proprio percorso. A comunicarlo è Anm.