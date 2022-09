Scontro frontale tra auto sulla Provinciale: ci sono feriti

Un brutto incidente si è verificato questa sera sulla Strada Provinciale 527. Due auto, per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato tremendo e i due veicoli sono andati distrutti. I due automobilisti alla guida sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Immediati i soccorsi. Sul posto, oltre al 118, anche una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri, intervenuta per i rilievi del caso. L'impatto è avvenuto sulla strada che collega la Tangenziale al Cantariello, frazione di Afragola, nei pressi di Ikea.

Stando ad una prima ricostruzione una delle due auto ha improvvisamente invaso l'altra corsia. L'altra auto, secondo i testimoni, avrebbe tentato anche di evitare l'impatto, ma purtroppo lo stesso è stato inevitabile. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.