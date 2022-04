Spaventoso impatto tra auto in pieno centro: donna finisce in ospedale

Brutto incidente questa mattina in via Oberdan ad Afragola dove un’auto è stata colpita in pieno mentre usciva da un parcheggio. L’impatto è stato violentissimo, con il veicolo colpito che ha dato vita ad una carambola, finendo contro altre auto parcheggiate.

La donna all’interno del veicolo colpito, come riporta NanoTv, è stata trasportata in pronto soccorso dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Afragola per soccorrere l’automobilista e per gli accertamenti del caso. Via Oberdan è stata anche chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.