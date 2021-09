Scontro terribile tra due auto, una si ribalta: ci sono feriti

Brutto incidente stradale, ieri sera nel napoletano dove sulla Circumvallazione esterna, nel comune di Villaricca, si sono scontrate due auto. L'incidente è avvenuto all’altezza del bar Élite, con le due vetture che si sono scontrate in maniera violenta.

Sul posto le autoambulanze del 118 che hanno trasportato i due guidatori al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano. Sul luogo dell'incidente, anche i carabinieri che hanno transennato la strada per i primi rilievi. Ripercussioni, quindi, anche sul traffico rimasto per ore paralizzato.

Non è ancora chiara la dinamica, ma sembra che una delle due auto coinvolte si sia ribaltata, rotolando per alcuni attimi. Tuttavia, i feriti non risultano essere in pericolo di vita.