Scontro frontale nel cuore della città: auto ribaltata, due feriti

Sfiorata la tragedia ieri sera a Giugliano dove si è verificato uno schianto nei pressi della chiesa di San Pio X. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate all’incrocio tra via Limitone e via Innamorati. L’impatto è stato tremendo, con una delle due vetture che si è anche ribaltata dopo l'urto.

Sul posto è intervenuta la Polizia, i sanitari del 118 e il soccorso stradale. I conducenti delle due auto, secondo alcuni testimoni, avrebbero riportato lievi ferite. Quasi completamente distrutte, invece, le due auto. Traffico in tilt per diverse ore in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli.