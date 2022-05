Asse mediano, scontro tra camion e due auto: ambulanze sul posto

Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, sull’Asse Mediano tra gli svincoli di Frattamaggiore e Grumo Nevano in direzione Sant’Antimo. Sul posto sono giunti i Carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e un camion.

Traffico in tilt per diverso tempo, fino a quando un mezzo di soccorso - dotato di gru - ha sgomberato la strada. Sul posto, come riporta NanoTv, anche i Vigili del Fuoco e due ambulanze che hanno prestato i soccorsi agli automobilisti coinvolti nel sinistro. Pesanti le ripercussioni sul traffico dell’Asse Mediano sulla carreggiata che da Acerra porta a Giugliano.