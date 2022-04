Violento scontro tra auto: Rosa e Giuseppe in gravi condizioni, la città prega per loro

Un tragico incidente stradale si è verificato in via Matteotti a Brusciano. Nello scontro frontale tra due auto sono rimasti gravemente feriti Rosa, 27 anni, e Giuseppe, papà di 44 anni. I due sono ricoverati in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto in via Matteotti, nei pressi della chiesa Santa Maria delle Grazie. Un’auto proveniente da Mariglianella ha invaso, per motivi ancora da chiarire, la corsia opposta, schiantandosi contro la vettura proveniente dal senso di marcia opposto.

Sul posto sono giunte due ambulanze, i carabinieri della locale stazione, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno estratto dagli abitacoli i corpi dei due feriti. Immediata la corsa verso gli ospedali di Nola e di Acerra. Rosa è ricoverata in coma farmacologico e lotta tra la vita e la morte; Giuseppe, invece, sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Intanto, l’intera comunità si è stretta in preghiera per i due giovani.

Ieri sera una veglia di preghiera è stata organizzata presso la chiesa di San Sebastiano. A questa ha preso parte anche il sindaco Giacomo Romano che, sui social, ha scritto: "Sono ore di attesa e preghiera per Rosa e Giuseppe che, coinvolti in un incidente stradale, sono in condizioni critiche. Sono in contatto constante con le loro famiglie e vi terrò aggiornati. Mi unisco all'appello del nostro parroco don Salvatore Purcaro che questa sera alle 19.30 nella Chiesa di San Sebastiano celebrerà una Messa invocando l’intercessione del nostro Venerabile arcivescovo Francesco Saverio Toppi che possano tornare presto a casa. Forza ragazzi tutta Brusciano è con voi".