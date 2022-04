Arriva ad alta velocità e travolge un'altra auto: sfiorata la tragedia - VIDEO

Un tremendo incidente si è verificato lo scrso fine settimana a Boscoreale. Un’automobile è stata lanciata a tutta velocità in una curva stretta e si è schiantata contro un'altra vettura in sosta.

Il fatto è avvenuto in via Della Rocca ed è stato documentato in un video - diffuso da Welcome to Favelas - subito diventato virale sui social. Dopo il brutale impatto si vede scendere dall'auto, lato passeggero, una donna visibilmente spaventata.